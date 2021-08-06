Россельхозбанк принял участие в Первом агрофоруме «Байкальский фермер»

На базе крестьянско-фермерского хозяйства Вячеслава Лизина в Боханском районе состоялся первый агрофорум «Байкальский фермер». Основными темами агрофорума стали селекционные достижения в растениеводстве и развитие сельхозтоваропроизводителей Иркутской области.

Презентационный зал, оформленный на производственной площадке КФХ, был полон не только заинтересованными сельхозтоваропроизводителями. В качестве приглашенных гостей в форуме приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, научные сотрудники ведущих институтов, представители международных коопераций.

В приветственном слове Вячеслав Лизин отметил важность совместной работы, поддержку и обмен опытом серьезных сельхозтоваропроизводителей, которые уже достигли качественных показателей в своем деле.

«Мы приняли решение открыть первую агроплощадку, чтобы иметь возможность общения, обмена опытом и серьезными практичными наработками. Необходимо понимать: собраться вместе - это начало, вместе держаться - это прогресс, а вместе работать, друзья мои, - это успех!» - подчеркнул Вячеслав Лизин, открывая первый агрофорум «Байкальский фермер».

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова присутствовала на форуме не только как представитель опорного банка агропромышленного комплекса. Региональный филиал давно сотрудничает с КФХ Лизин, ряд проектов уже был реализован с помощью РСХБ, и совместное сотрудничество продолжается. Наталья Баркова отметила высокий профессионализм, сплоченность команды и узнаваемый очень «интеллигентный» подход к ведению сельского хозяйства на производстве Вячеслава Лизина.

«Мы уже давно пришли к пониманию совместной вовлеченности в рабочий процесс наших партнеров, поэтому считаем необходимым находиться «в полях» и видеть истинную жизнь и проблематику наших сельхозпредприятий и фермеров. Что отличает хозяйство Вячеслав Николаевича - это высокая культура организации как ведения бизнеса, содержания земель и производственных площадок, так и форума. Фермер успешен не только, когда он увлечен, но и когда слаженно работают все заинтересованные структуры - это и вклад научных сотрудников, которые предлагают нам адаптированные культуры и изучают воздействие современных удобрений на почву, разработки производителей новой современной сельхозтехники, где учитывается все, что необходимо аграрию. И, конечно, необходима помощь и координация со стороны власти, так как поддержка развития сельских территорий и агропромышленного комплекса страны в целом – одна из перспективных задач экономического развития государства. Мы, в свою очередь, готовы поддерживать новые проекты и начинания», - рассказала Наталья Баркова.

Заместитель губернатора Иркутской области - глава администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев подчеркнул профессионально высокий уровень крестьянско-фермерского хозяйства и отметил неслучайный выбор площадки для проведения форума, предприятие Лизина давно уже является примером передового опыта в рамках возделывания растениеводческой продукции и работ по семеноводческому направлению.

«Планируется, что агрофорум «Байкальский фермер» станет традиционным. Это востребованная деловая площадка для сельхозтоваропроизводителей по обмену опытом. Крестьянско-фермерское хозяйство Вячеслава Лизина, где прошел первый форум, в прошлом году включено региональным МСХ в реестр базовых хозяйств Приангарья. Реестр создан по поручению губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева», – отметил заместитель губернатора Иркутской области.

В ходе работы агрофорума с докладами о новой почвообрабатывающей и посевной сельхозтехнике, выращивании продовольственной пшеницы в Восточной Сибири, селекционных новинках и современном ассортименте сельскохозяйственных культур выступили представители филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области, Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства и Тулунской селекционной станции. Также перед аграриями выступили с докладами представители компаний «Пёттингер» (Россия -Австрия»), «Евросибагро», «Германский семенной альянс».

Сотрудники торгового дома БАЙФЕР рассказали о преимуществах производственной кооперации – компания уже успешно работает в этом направлении и предлагает эффективную модель взаимодействия с целью получения большей прибыли для всех ее участников. Здесь учтены ценообразование продукции, удобная логистика, централизованная подготовка документации и концентрация объемов продукции в одном месте. Все основные вопросы предприятия, от начального производства до доставки товара покупателю можно делать в рамках кооперации, достигая максимальной финансовой эффективности.

На агрофоруме состоялась также экскурсия на демонстрационные и производственные площадки, где участники осмотрели посевы зерновых и кормовых культур. Упор в хозяйстве, где имеется современный мукомольный комплекс, будет делаться на выращивание районированных сортов пшеницы. Учеными сегодня разрабатывается новый продовольственный сорт пшеницы с генотипом засухоустойчивости. Сорт будет назван «Буреть» по названию сельского поселения, на территории которого расположено КФХ Вячеслава Лизина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.