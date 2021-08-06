Режим ЧС ввели в Иркутске из-за высокого уровня грунтовых вод и Ангары

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что в городе на части территорий ввели режим чрезвычайной ситуации из-за высокого уровня грунтовых вод и реки Ангары.

В зону чрезвычайной ситуации вошли:

1) территории предместья Марата, предместья Рабочее, микрорайона Лесной, садоводческих некоммерческих товариществ в районе нижнего бьефа реки Ангара, Плишкинского тракта, падь Грязнуха Правобережного округа города Иркутска;

2) территории поселка имени Горького, поселка имени Кирова и прилегающих к ним садоводческих некоммерческих товариществ, поселка имени Боково, поселка Жилкино, садоводческого некоммерческого товарищества «Ангара» (о. Комсомольский, р. Ангара) Ленинского округа города Иркутска;

3) территория садоводческого некоммерческого товарищества «Елизовское» (о. Елизовский, р. Ангара), улица Костромская, улица Овражная Свердловского округа города Иркутска;

4) улица Верхняя Набережная Октябрьского округа города Иркутска.

«Сегодня на отдельных территориях города Иркутска продолжает сохраняться сложная ситуация. Грунтовыми водами подтоплены не только садоводческие участки в разных районах города, но и частные дома. В связи с повышенным сбросом есть угроза подтопления и прибрежных территорий в Иркутске. В готовность приведены все силы и средства. Это свыше 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения», – отметил вице-мэр города Дмитрий Ружников.

В настоящее время ведется круглосуточный мониторинг уровня рек. Во всех СНТ проведены сходы граждан, на которых объяснен порядок действий при возникновении подтопления.