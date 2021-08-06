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Власти сообщили об увольнении руководителей «ИркутскАвтодора» и «Иркутскгортранса»

Мэрия Иркутска сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» об увольнении по собственному желанию руководителей муниципальных унитарных предприятий «ИркутскАвтодор» и «Иркутскгортранс» Михаила Малыхина и Андрея Маковецкого.

Директором МУП «ИркутскАвтодор» назначен Сергей Чертков. С мая 2020 года он занимал должность заместителя директора по техническим вопросам, а с августа 2020-го – первого заместителя директора.

Исполняющим обязанности директора муниципального предприятия «Иркутскгортранс» назначен Андрей Селезнев, занимающий должность заместителя директора по безопасности. До этого он работал заместителем руководителя ПО «Служба авиационной безопасности» Международного аэропорта «Иркутск».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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