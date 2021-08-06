Учителей без прививок от коронавируса не допустят к работе в Саянске

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский заявил, что с 1 сентября учителей, которые не поставили прививки от коронавируса, не будут допускать к работе, сообщается на сайте мэрии.

«Ни один сотрудник, проигнорировавший вакцинацию, к работе допущен не будет. Многие уходят от прививки, мотивируя отказ наличием антител. Хочу заметить, что перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией не является противопоказанием для прививки. Все, кто к началу учебного года не будет привит двумя компонентами, до работы допущены не будут, либо перейдут на дистанционный формат. Нужно учитывать время для выработки иммунитета, это значит, что вакцинироваться нужно в ближайшие дни, чтобы не представлять угрозу для своих коллег и детей», – заявил Боровский.

Также глава города 5 августа подписал распоряжение, согласно которому руководители образовательных учреждений могут допускать к работе только тех сотрудников, которые прошли вакцинацию либо предоставили отрицательный результат ПЦР-теста. «Исследование должно проводиться каждые 14 дней за счет собственных средств работников, отказавшихся от прививки», – говорится в сообщении.

Начальник отдела по труду администрации Саянска Елена Николаева пояснила, что отстранение работников, не сделавших прививку, не является нарушением трудового законодательства, поскольку в соответствии с рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения, работодатель сам может определить перечень работников, которые подлежат вакцинации. «В нашем случае – это работники сферы образования, поскольку им приходится контактировать с большим количеством людей», – отметила Николаева.

Для того, чтобы успеть пройти полный курс вакцинации, педагогам необходимо сделать прививку не позднее 9 августа.