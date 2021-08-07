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Камнепад произошел на федеральной трассе в Иркутской области

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», что на трассе «Байкал» произошел камнепад.

<p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

«Сегодня в ночное время на участке федеральной автодороги Р-258 «Байкал» между городами Слюдянка и Байкальск вблизи поселка Мангутай произошел обвал камней с горы. На участке протяженностью около 30 метров горная порода сошла на одну из трех полос движения», – говорится в сообзении.

Движение по федеральной трассе не ограничивалось. Ведется расчистка проезжей части спецтехникой, выставлены соответствующие знаки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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