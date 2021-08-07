Более 130 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Прианагрье. Согласно информации, инфекцию за сутки в Иркутске обнаружили у 132 людей, областной центр является лидером по заболеваемости в Иркутской области.

Из 399 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 132 (всего 31 346),

в Усть-Илимске – 31 (всего 5 610),

в Братске – 27 (всего 4 971),

в Усолье-Сибирском – 26 (всего 2 139),

в Ангарске – 20 (всего 8 641).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 31 346,

Ангарск – 8 641,

Иркутский район – 6 105,

Усть-Илимск – 5 610,

Братск – 4 971.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 88,6 тысячи человек. За последние сутки скончался 31 человек с ковидом, выздоровели 327 людей.