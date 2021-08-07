Более 130 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Прианагрье. Согласно информации, инфекцию за сутки в Иркутске обнаружили у 132 людей, областной центр является лидером по заболеваемости в Иркутской области.
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Из 399 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 132 (всего 31 346),
- в Усть-Илимске – 31 (всего 5 610),
- в Братске – 27 (всего 4 971),
- в Усолье-Сибирском – 26 (всего 2 139),
- в Ангарске – 20 (всего 8 641).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 31 346,
- Ангарск – 8 641,
- Иркутский район – 6 105,
- Усть-Илимск – 5 610,
- Братск – 4 971.
Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 88,6 тысячи человек. За последние сутки скончался 31 человек с ковидом, выздоровели 327 людей.