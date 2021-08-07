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Зал ритуального комплекса горел в Братске на площади почти 900 квадратов

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что минувшей ночью произошел пожар в зале ритуального комплекса в Братске, площадь возгорания – 878 квадратных метров.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу в 3 часа ночи. К месту были направлены восемь пожарных расчетов. На момент прибытия огнеборцев строения были охвачены огнем. В 5:20 пожар был локализован, к 9 утра – ликвидированы последствия возгорания.

На месте происшествия в настоящее время работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить обстоятельства и причину случившегося.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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