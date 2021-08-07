Прокуратура начала проверку после обнаружения черной пленки на Байкале в районе Хужира

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку после обнаружения черной пленки на воде озера Байкал в районе поселка Хужир, расположенного на острове Ольхон в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.

Фото Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

«По предварительной оценке научных работников национального парка, пятна на поверхности озера сформированы из осевшего пепла, так как имеют смолянистую консистенцию, характерные признаки нефтяного загрязнения отсутствуют. Кроме того, в последние 2 недели на территории Ольхонского района наблюдается задымление из-за пожаров на севере области и Якутии», – говорится в сообщении.

Ольхонский межрайонный природоохранный прокурор Вячеслав Петров лично выехал и осмотрел территорию совместно с инспекторами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Для выяснения причин случившегося прокуратура направила в Росприроднадзор требование о проведении проверки. В ближайшее время специалисты отберут пробы воды, прибрежного грунта, направят их для лабораторного исследования.