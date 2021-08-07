Полутораметровую змею поймали в МТЦ «Новый» в Иркутске

Охранник МТЦ «Новый» в Иркутске поймал на территории центра полутораметровую змею, сообщается в официальном аккаунте в соцсети Instagram «Дома природы».

«Сегодня рано утром охранник МТЦ "Новый" на подконтрольном объекте обнаружил змею, кажется, на территории кафе. Не растерялся, без излишнего садизма (что очень редко бывает в подобных ситуациях) мужчина изловил полутораметровую рептилию железным ведром и позвонил в Единую аварийно-диспетчерскую службу», – говорится в сообщении.

После – животное отправили в зоогалерею, где ветеринары его осмотрели и пришли к выводу, что это Амурский полоз, который не является ядовитым. Рептилию поместили в теплый террариум для отогрева. «Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и устанавливает владельца, допустившего такую ситуацию. Змея пока находится в «Доме природы» на ответственном хранении и знакомится с нашими рептилиями того же вида», – отмечается в сообщении.