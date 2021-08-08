Мацуев: Фестиваль «Звезды на Байкале» могут перенести на октябрь из-за COVID-19

Уроженец Иркутска, народный артист России и художественный руководитель фестиваля «Звезды на Байкале» Денис Мацуев сообщил, что мероприятие могут перенести с сентября на середину октября из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на самого музыканта.

«Думаю, что в сентябре не получится [провести фестиваль], потому что обстановка там сложная, очень много заболевших и погибших. Мы на связи с губернатором и, как только будет возможность, проведем фестиваль. Пока есть ориентир – середина октября», – сказал пианист.

Денис Мацуев также выразил надежду, что «Звезды на Байкале» совпадут с запланированным в регионе чемпионатом мира по хоккею с мячом, который откладывается 1,5 года.

«Конечно, многое меняется из-за гастролей артистов и оркестров, которые должны были приехать в сентябре, но все мы понимаем, что это – ничто по сравнению с человеческими жизнями. Главное, чтобы мои дорогие сибиряки были здоровы», – подчеркнул артист.

Напомним, в 2020 году фестиваль тоже был отменен из-за пандемии коронавируса. Мероприятие состоялось в феврале 2021 года.