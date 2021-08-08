Общее число заболевших коронавирусом в Приангарье превысило 89 тысяч

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7 августа 2021
Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, общее число больных в Приангарье с начало пандемии превысило 89 тысяч.
Из 394 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 129 (всего 31 475),
- в Братске – 30 (всего 5 001),
- в Усть-Кутском районе – 27 (всего 3 556),
- в Ангарске – 21 (всего 8 662),
- в Иркутском районе – 21 (всего 6 126).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 31 475,
- Ангарск – 8 662,
- Иркутский район – 6 126,
- Усть-Илимск – 5 622,
- Братск – 5 001.
За последние сутки скончались 32 человека от коронавируса, от сопутствующих патологий – три, выздоровели 264 человека.