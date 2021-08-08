Общее число заболевших коронавирусом в Приангарье превысило 89 тысяч

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, общее число больных в Приангарье с начало пандемии превысило 89 тысяч.

Из 394 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 129 (всего 31 475),

в Братске – 30 (всего 5 001),

в Усть-Кутском районе – 27 (всего 3 556),

в Ангарске – 21 (всего 8 662),

в Иркутском районе – 21 (всего 6 126).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 31 475,

Ангарск – 8 662,

Иркутский район – 6 126,

Усть-Илимск – 5 622,

Братск – 5 001.

За последние сутки скончались 32 человека от коронавируса, от сопутствующих патологий – три, выздоровели 264 человека.