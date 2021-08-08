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Общее число заболевших коронавирусом в Приангарье превысило 89 тысяч

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Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, общее число больных в Приангарье с начало пандемии превысило 89 тысяч.

Из 394 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 129 (всего 31 475),
  • в Братске – 30 (всего 5 001),
  • в Усть-Кутском районе – 27 (всего 3 556),
  • в Ангарске – 21 (всего 8 662),
  • в Иркутском районе – 21 (всего 6 126).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 31 475,
  • Ангарск – 8 662,
  • Иркутский район – 6 126,
  • Усть-Илимск – 5 622,
  • Братск – 5 001.

За последние сутки скончались 32 человека от коронавируса, от сопутствующих патологий – три, выздоровели 264 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Общее число заболевших коронавирусом в Приангарье превысило 89 тысяч
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Более 130 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске
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