Иркутск вошел в список городов РФ, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры

Эксперты консалтинговой группы SRG составили список городов России, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры, в него вошел Иркутск, сообщает РИА Новости.

Возглавил рейтинг Сочи. За пять лет «однушки» здесь подорожали на рекордные 122,09%. По итогам первого полугодия 2021 года средняя стоимость такого жилья составила 5,6 млн рублей, тогда как в первой половине 2016-го однокомнатную квартиру можно было купить за 2,5 млн рублей.

Иркутск занял вторую строчку списка – «однушки» здесь дорожали в 2,7 раза медленнее, чем в Сочи. В столице Приангарья рост составил 44,95%, сейчас в этом городе однокомнатная квартира стоит в среднем 2,8 млн рублей. На третьем месте – Севастополь, где кватиры с 2016 года подорожали на 44,21% – до 4,3 млн рублей.