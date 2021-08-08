Коллектор полгода звонил директору школы в Шелехове и угрожал расправой за чужие долги

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что 30-летний коллектор из Новосибирска полгода звонил директору школы № 4 Шелехова, а также другим сотрудникам образовательной организации, требовал погасить кредитную задолженность постороннего человека и угрожал им физической расправой.

По версии следствия, это происходило с августа 2020-го по февраль текущего года. В ходе следствия были изучены аудиозаписи телефонных разговоров. Проведен ряд следственных действий.

Коллектор в настоящее время уволен с места работы, ему предъявлено обвинение по уголовной статье «Самоуправство с угрозой применения насилия», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.