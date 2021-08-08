Московский хирург прилетел в Иркутск и спас ребенка, который выпил средство для чистки плит

Ведущий детский хирург РФ, член-корреспондент РАН Александр Разумовский накануне прилетел из Москвы в Иркутск, чтобы провести операцию для спасения 10-месячного мальчика из Бурятии, который выпил чистящее средство для плит, сообщил на своей странице в Instagram главврач Иркутской областной детской клинической больницы, заслуженный врач РФ, хирург Юрий Козлов.

Фото со страницы Юрия Козлова в Instagram

После того, как ребенок выпил химию, его пищевод превратился в сплошной ожог. Большая площадь поражения привела к рубцовому стенозу – сужению гортани: мальчику требовалась операция по замене поврежденного органа участком его же толстого кишечника.

«В мире есть только один хирург выполняющий ее лучше всех – виртуозно и по собственной методике. Это Александр Юрьевич Разумовский, доктор медицинских наук, профессор, мой друг. Обычно к нему в Филатовскую больницу Москвы везут на операции детей со всей страны. Сегодня он приехал к нам в Иркутскую областную детскую больницу. Чтобы понять, насколько мастер владеет техникой выполнения колоэзофагопластики, необходимо представить, что он сделал подобных больше тысячи. А у нас такие случаи, слава Богу, не часты – 1-2 в год. Обычно такая операция длится 3-4 часа. Профессор виртуозно провел ее за полтора. Это, конечно, вызывает уважение», – рассказал Юрий Козлов.

Иркутский врач поблагодарил московского коллегу за наглядные уроки мастерства.