Сброс воды через Иркутскую ГЭС снизили из-за угрозы подтопления

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Приангарья Игоря Кобзева 8 августа принял решение снизить сброс воды через Иркутскую ГЭС до 3100 кубических метров в секунду из-за угрозы подтопления некоторых территорий областного центра.

«В верховьях идут дожди, в связи с этим повышается уровень воды на реке Иркут. Может возникнуть угроза подтопления некоторых территорий Иркутска. Поэтому оперативным штабом под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева принято решение о временном снижении сбросов. Городские службы находятся в постоянной готовности, ведется регулярный мониторинг уровня рек Ангара, Иркут, Ушаковка», – отметил мэр города Руслан Болотов.

В настоящее время сбросы снижены на сутки. Дальнейшее решение будет приниматься в соответствии с гидрологической обстановкой.

Напомним, ранее в Иркутске ввели режим ЧС из-за высокого уровня грунтовых вод и Ангары. Озвучен список территорий, вошедших в зону чрезвычайно ситуации.