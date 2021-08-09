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Банк «Приморье» увеличил продолжительность работы системы «iBank»

Система «iBank» Банка «Приморье» теперь работает дольше: для всех корпоративных клиентов увеличено операционное время по приему и обработке документов. Теперь эти операции можно выполнять до 19:00 (ранее — до 17:00). Кроме того, установлен продленный операционный день — до 22–00 (ранее — до 19–00) — данную услугу клиент может оформить по заявлению, предусмотренному Договором комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов.

Ежемесячная абонентская плата за пользование системой «Ibank» не изменилась и составляет 950 рублей. Плата за ведение расчетного счета с использованием функции «продленный операционный день» (до 22–00) составляет 2 500 рублей.

Подробную информацию можно уточнить у специалистов:
Контакт-центр: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)
Отдел обслуживания юридических лиц: +7 (423) 222-32-01
Департамент корпоративного бизнеса: +7 (423) 222-56-83
или в ближайшем офисе Банка «Приморье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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