Банк «Приморье» увеличил продолжительность работы системы «iBank»

Система «iBank» Банка «Приморье» теперь работает дольше: для всех корпоративных клиентов увеличено операционное время по приему и обработке документов. Теперь эти операции можно выполнять до 19:00 (ранее — до 17:00). Кроме того, установлен продленный операционный день — до 22–00 (ранее — до 19–00) — данную услугу клиент может оформить по заявлению, предусмотренному Договором комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов.

Ежемесячная абонентская плата за пользование системой «Ibank» не изменилась и составляет 950 рублей. Плата за ведение расчетного счета с использованием функции «продленный операционный день» (до 22–00) составляет 2 500 рублей.