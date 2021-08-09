ВТБ и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В рамках сотрудничества запланировано проведение разработок, продвижение и внедрение современных цифровых и управленческих технологий в банковском секторе, включая управление разработкой цифровых продуктов, гибкую разработку программного обеспечения и управление эджайл-трансформацией в финансовой сфере.

ВТБ и РАНХиГС будут совместно разрабатывать и запускать очные и дистанционные образовательные программы. Запланированы стажировки и практики студентов Академии в Банке ВТБ, а также обучение сотрудников банка на программах повышения квалификации в РАНХиГС. Кроме того, Банк ВТБ будет оказывать экспертную поддержку инициатив и предпринимательской активности студентов Академии в области современных финансовых технологий. Сотрудничество Банка ВТБ и Президентской академии включает и планы по проведению профориентационных мероприятий для школьников и студентов.

«Задача ВТБ — создать технологическую среду, где обучающиеся смогут в наиболее эффективном формате получать самые современные знания и навыки, которые будут впоследствии востребованы на рынке труда, — заявил Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, — ВТБ сейчас работает одна из лучших команд ИТ- профессионалов-практиков, которая проводит цифровую трансформацию банка. Уверен, что синергия опыта специалистов, которые непосредственно внедряют передовые технологии в реальных условиях в банке, с коллегами из РАНХиГС, кто обучает современным методам управления, будет очень важна».

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил: «Сотрудничество с банком ВТБ предусматривает широкий спектр совместных инициатив. Для нас представляет интерес сотрудничество в области создания новых программ, участие специалистов ВТБ в проведении тематических хакатонов, в программах поддержки перспективных бизнес-идей, стартапов и лучших студентов».