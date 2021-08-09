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Примсоцбанк дарит активное лето и кэшбэк держателям кредиток в рамках акции «Мир на ладошке»

Проводите лето активно и весело! О том, чтобы в тёплый сезон вам не пришлось скучать позаботился Примсоцбанк: с 9 по 22 августа держатели всех именных кредитных карт, совершая покупки и оплачивая услуги, могут рассчитывать на кэшбэк в 5%.

Кэшбэк в рамках акции "Мир на ладошке" начисляется за оплаты в следующих категориях:

• Рестораны, закусочные;
• Гостиницы;
• Покупка ЖД и авиабилетов;
• Базы/места отдыха.


Акция действует во всех подразделениях банка. Кэшбэк придёт до 10 сентября 2021 года, его максимальная сумма составит 1000 рублей.

Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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