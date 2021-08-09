Примсоцбанк дарит активное лето и кэшбэк держателям кредиток в рамках акции «Мир на ладошке»

Проводите лето активно и весело! О том, чтобы в тёплый сезон вам не пришлось скучать позаботился Примсоцбанк: с 9 по 22 августа держатели всех именных кредитных карт, совершая покупки и оплачивая услуги, могут рассчитывать на кэшбэк в 5%.



Кэшбэк в рамках акции "Мир на ладошке" начисляется за оплаты в следующих категориях:



• Рестораны, закусочные;

• Гостиницы;

• Покупка ЖД и авиабилетов;

• Базы/места отдыха.



Акция действует во всех подразделениях банка. Кэшбэк придёт до 10 сентября 2021 года, его максимальная сумма составит 1000 рублей.



Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.