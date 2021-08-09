По доступности бензина Иркутская область заняла 20 место среди регионов РФ

Согласно данным РИА Новости, с начала года топливо марки АИ-92 подорожало на 7%.

В Приангарье на среднюю ежемесячную зарплату можно купит 966 литра бензина. В Бурятии – 806 литров (35 место), в Красноярске – 1075 литров (14 место).

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2021 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего – в республиках Северного Кавказа и Ивановской области. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ – один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешевый бензин – в Челябинской области – 42,74 рубля.