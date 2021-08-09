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Премия губернатора присуждена 20 лучшим учителям Приангарья

Победители конкурсного отбора получают по 100 тысяч рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Конкурс проводится ежегодно для стимулирования педагогической деятельности и поощрения лучших учителей общеобразовательных организаций Иркутской области, имеющих высокие достижения в педагогической деятельности. Это те педагоги, чьи ученики добились высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах.

В 2021 году в Иркутской области в конкурсе приняли участие 60 учителей из 22 муниципальных образований региона. На основании экспертных оценок конкурсных материалов сформирован рейтинг участников. В их число вошли учителя школ из девяти муниципальных образований: Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Киренска, Черемхово, Аларского, Усольского и Шелеховского районов. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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