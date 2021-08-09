Проектный офис создает Министерство молодежной политики Иркутской области

Авторов проектов будут сопровождать с момента зарождения идеи до конечного результата, сообщили SIA.RU в администрации области.

Для получения указанной меры поддержки представители талантливой молодежи подают в министерство определенный пакет документов. Ознакомиться с их перечнем и узнать подробную информацию можно по ссылке. Документы рассматриваются членами Экспертного совета.

С целью поддержки представителей талантливой молодежи для участия в мероприятиях различного уровня в I-III квартале 2021 года состоялось 14 заседаний Экспертного совета.

Поддержано 28 заявителей на общую сумму 392,6 тыс. руб. для участия в 12 мероприятиях, проходивших в Москве и Московской области, Красноярске, Новосибирске, Алтайском крае.