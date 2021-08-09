Жители сгоревшего поселка Дальний обеспечены жильем

Населенный пункт в Иркутской области пострадал от пожара 19 мая 2021 года, рассказали SIA.RU в администрации области.

Три человека были награждены знаком отличия «За честь и мужество», остальные получили благодарственные письма губернатора.

Все пострадавшие жители обеспечены домами из муниципального фонда, предназначенными для круглогодичного использования. Локально отремонтированы электрические сети, обновлена минерализованные полоса вокруг населённого пункта, сделаны противопожарные разрывы. Территория, где находились сгоревшие постройки, очищена. Гражданам оказана финансовая помощь, предоставлены необходимые стройматериалы и бытовая техника.

Напомним, в результате майского пожара в этом населённом пункте сгорело 42 двухквартирных дома, в которых проживали девять семей (15 человек).