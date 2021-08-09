Гидрологическая обстановка в Иркутской области стабильна

Превышения критических отметок нет, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

За прошедшие сутки 8 августа на реках Иркут, Китой, Белая, Бирюса отмечалось повышение уровня воды на 10-40 см, в верховьях реки Иркут – на 50-150 см, на реках Южного Прибайкалья – на 20-105 см, на остальных реках области наблюдалось колебание уровня воды в пределах 2-10 см. Отметки уровня воды повсеместно ниже критических.

Уровень воды в реке Ангаре в городе Иркутске при критической отметке 320 см достигал 230 см. Накануне, в связи с повышением уровней воды в реке Ангаре, было принято оперативное решение по снижению на сутки сбросных расходов до 3100 м³/с.

Уровень воды в реке Иркут в районе села Баклаши при критической отметке 480 см составлял 390 см.

9 августа в нижнем течении реки Иркут ожидается повышение уровня воды на 40-60 см, на реках Китой, Белая, Ия, Бирюса на 10-20 см, на остальных реках области ожидается преимущественно понижение уровня воды на 5-20 см. Повышения уровня воды выше критических отметок не прогнозируется.

Напомним, что ранее режим ЧС ввели в Иркутске из-за высокого уровня грунтовых вод и Ангары. В настоящее время ведется круглосуточный мониторинг уровня рек. Во всех СНТ проведены сходы граждан, на которых объяснен порядок действий при возникновении подтопления.