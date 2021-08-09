Число предпринимателей растет в Иркутской области

Прирост за прошедшие шесть месяцев составил 6,8%, сообщили SIA.RU в администрации области.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, на 1 июля 2021 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе с учетом самозанятых (24 453 человека) составило 107 925, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как отметили в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, количество сотрудников в сфере малого и среднего бизнеса также возросло и в целом составило 43% от общего количества занятых на территории Приангарья.

В 2021 году, по состоянию на 1 июля, зарегистрировали бизнес 10 664 субъекта МСП и 13827 самозанятых.

Налоговые поступления от предприятий малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней в 2020 году достигли 9 313,6 млн рублей, что на 3,3% больше по сравнению с 2019 годом. В целом они составили 5,4% от общей суммы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В 2021 году 193 субъекта малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку региональных институтов развития бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го это больше на 46,5%. Объем финансовой поддержки составил 1,8 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2020-го на 50,5%.

Также 282 субъекта МСП получили нефинансовую поддержку (консультации, обучающие программы). Предоставлено 2 046 услуг, что в три с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.