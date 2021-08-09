Четверть жителей Иркутской области ходит на работу во время болезни

Служба исследований hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь» провели опрос (есть у SIA.RU) среди жителей Иркутской области и выяснили, приходится ли им работать во время больничного.

16% жителей региона рассказали, что во время официального больничного им приходилось работать из дома, еще 25% ходили на работу, несмотря на недомогание или болезнь. 59% опрошенных во время официального больничного никогда не занимались рабочими делами. Чаще всего работать во время болезни приходится высшему менеджменту, маркетологам и PR-специалистам, а также бухгалтерам.

Интересно, что при этом 74% респондентов уверены, что они заботятся о своем здоровье. Обратной точки зрения придерживаются только 22% опрошенных, остальные затруднились ответить. Активнее всех своим здоровьем занимаются представители транспортно-логистической сферы, и наоборот, реже остальных за своим здоровьем следят медики и фармацевты.