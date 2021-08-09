В Байкальске завершают строительство ливневки

В Байкальске на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» в финальную стадию вошли работы по строительству сетей ливневой канализации. Система позволит осуществлять сбор поверхностных стоков в границах ОЭЗ, а также на прилегающей городской территории. В эксплуатацию канализация будет введена в этом году, сообщает Корпорация развития Иркутской области.

– Общая протяженность ливневки около 5 км. Она будет состоять из трубопроводов диаметром от 180 мм до 2000 мм, колодцев диаметром от 1000 мм до 2000 мм, канализационных насосных станций, очистных сооружений и габионных конструкций. Стоки по трубопроводам будет попадать в колодцы, а оттуда на очистные сооружения. Очищенная вода будет сбрасываться по габионным конструкциям в реку Харлахта, – говорится в сообщении.

Как пояснил Вячеслав Баянов, приоритетными задачами развития ОЭЗ сегодня являются создание обеспечивающей инфраструктуры и привлечение якорных резидентов.

– Для этого при поддержке Правительства Иркутской области мы активно ведем инфраструктурное строительство, а также занимаемся поиском инвесторов. С начала 2021 года к нам уже обратились 22 потенциальных инвестора, заинтересованных в получении статуса резидента ОЭЗ. Часть из них приступили к разработке бизнес-планов и подготовке заявок на вхождение в состав ОЭЗ «Ворота Байкала», – отметил Вячеслав Баянов.

Концепция развития особой экономической зоны предусматривает создание к 2025 году всесезонного курорта на базе действующего горнолыжного курортного комплекса в Байкальске с использованием прибрежной территории и акватории озера. Также планируется провести благоустройство береговой линии и построить гостиничный комплекс, который будет состоять из гостевых домов, СПА-комплексов, бассейнов и спортивных сооружений.