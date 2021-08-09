Три спортобъекта, строевой плац и актовый зал обустраивают в школах Иркутска

В частности, завершено обустройство объектов в кадетском классе школы №45. В гимназии №1 вместо старого хоккейного корта установлен новый, сделаны баскетбольные и волейбольные сетки, ворота. Об этом SIA.RU сообщили в департаменте образования Иркутска.

Завершаются работы на территории лицея №1: асфальтируются дорожки и устанавливается резинопол на многофункциональной спортивной площадке. До конца августа планируется завершить создание спортплощадки с хоккейным кортом в гимназии №44. В средней школе №32 на 50% выполнен капитальный ремонт актового зала, обновлено световое и музыкальное оборудование.

Всего в 2021 году на территории города в рамках «Народных инициатив» реализуется 14 проектов.

Напомним, Иркутск участвует в региональной программе с 2016 года. По инициативам жителей были отремонтированы лестницы на бульваре Гагарина, благоустроены парки «Победа» и «Маршала Говорова», сквер на пересечении Депутатской и Пискунова, в городе появился первый скейтпарк. Особое внимание уделяется отдаленным районам. За 5 лет реализовано около 100 проектов.