Названы сроки наступления постковидного синдрома

Чаще всего постковидный синдром наступает через четыре недели после болезни, но может проявиться и позже, сообщили РБК в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Среди его симптомов Проценко называл быструю утомляемость и забывчивость

Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после болезни, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», – сказала она.