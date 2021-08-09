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За прошедшие сутки 33 жителя Иркутской области скончались от коронавируса

Общее число погибших от новой инфекции составляет 4 066.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за прошедшие сутки в регионе заболели 393 человека, общее число больных – 89 408. Выздоровели – 93 человек. В больницах области находятся 4,2 тысячи людей.

Иркутская область по суточному числу смертей от коронавируса несколько дней подряд входила в тройку лидеров в России. Глава минздрава области объяснил причины высокой смертности.

 

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