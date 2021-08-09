Tele2 приглашает иркутян в кинотеатр под открытым небом

Оператор открыл летний кинотеатр на парковке ТРЦ «ЯркоМОЛЛ» в Иркутске. Автолюбители смогут бесплатно посмотреть популярные кинохиты и мультфильмы из коллекции Wink на скорости 4G, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Оператор вновь меняет правила и предлагает иркутянам альтернативный вариант летнего отдыха – уличный кинотеатр на парковке ТРЦ «ЯркоМОЛЛ». Киносеансы доступны бесплатно не только клиентам Tele2, но и всем желающим. Для просмотра фильма достаточно занять свободное место на парковке и настроить радиоприемник. На каждый сеанс смогут попасть до 50 машин.

Уличный кинотеатр открыт для посетителей до 5 сентября включительно. Кино на парковке показывают с четверга по воскресенье. В будние дни сеансы начинаются в 18.00, а в выходные – в 17.00. Кинолюбителей ждут новинки и хиты кинопроката. С расписанием и полным списком фильмов можно познакомиться на сайте. Для своих клиентов оператор подготовил приятные бонусы – попкорн и напиток.

«Мы вновь запускаем наш проект «Кинопарковка» и предлагаем жителям и гостям Иркутска посмотреть фильмы под открытым небом. Такой формат массового мероприятия позволит посетителям кинотеатра наслаждаться любимыми фильмами с семьей или с друзьями, находясь в автомобиле, что безопасно в текущей ситуации. Приглашаем всех желающих на наши кинопоказы», – Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.