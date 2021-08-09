Иркутскую область ставят в пример развития сельских территорий

Представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации ознакомились с реализацией в регионе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рассказали SIA.RU в администрации области.

– Иркутская область является правильным, целевым примером работы по программе комплексного развития сельских территорий. По итогам предварительного отбора Минсельхоза России на 2022 год проект комплексного развития Заларинского района занял первое место в Сибирском Федеральном округе, очень хорошо подготовлены документы и сама концепция, – подчеркнула заместитель министра ведомства Оксана Лут.

Замминистра отметила также востребованность сельской ипотеки. По информации Оксаны Лут, благодаря этой мере поддержки в Приангарье жилищные условия улучшили 1,5 тыс. семей.

Илья Сумароков подчеркнул, что программа КРСТ очень важна для того, чтобы создать условия для жизни в сельских территориях, повысить привлекательность территорий, в том числе для тех специалистов, которые приедут туда жить и работать. А это, соответственно, и развитие экономики и сельского хозяйства.