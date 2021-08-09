Расчистку русла реки Ушаковки в Иркутске ускорят

Это необходимо для благоустройства общественных территорий, сообщили SIA.RU в администрации области.

На выполнение работ в 2020-2024 годах Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области заключило государственный контракт с ООО «Дорекс». В 2021 году в рамках контракта будет расчищено 1,4 км русла реки.

В 2022 году планируется завершение работ по благоустройству (выполнение III этапа). Территория включена в перечень общественных территорий, вынесенных на голосование в мае 2021 года, и стала победителем. В рамках реализации III этапа планируется создание площадки для мероприятий, установка wi-fi модулей, строительство ролледрома, организация благоустройства для проведения в зимний период времени новогодних мероприятий.

В 2022 году также планируется благоустройство территории, расположенной на противоположной стороне берега Ушаковки (в районе улицы Храмцовская) с выполнении этих работ в 2022 году в рамках муниципально-частного партнерства с учетом обустройством мест для занятий физической культурой людям с ограниченными возможностями. Предварительная стоимость работ составляет около 15 млн рублей.