Преподаватели колледжей Приангарья проходят обучение по программам Академии Ворлдскиллс

Обучение уже завершили 30 преподавателей, сообщили SIA.RU в администрации области.

В ходе проекта педагоги смогут улучшить свои умения и навыки, приобрести новые знания по 146 компетенциям Ворлдскиллс. Самые популярные среди них: «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж», «Сварочные технологии» и другие.

Есть и новые – «Кибербезопасность», «Разработка мобильных приложений», «Облачные технологии», «Промышленное садоводство», «Управление автогрейдером», «Цифровой модельер», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

В этом году обучение проходит на 226 стажировочных площадках в 46 регионах страны. По итогам повышения квалификации слушатели сдают демонстрационный экзамен, а на основе его результатов лучшие будут сертифицированы в качестве экспертов-мастеров Ворлдскиллс.

До 2024 года такое повышение квалификации пройдут 35 тысяч преподавателей и мастеров со всей страны.