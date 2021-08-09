Дополнительные силы направлены на борьбу с лесными пожарами в Иркутской области

В готовности находятся 183 человека. В случае возникновения очагов возгорания в других районах – южных и центральных, которые сейчас не горят, дополнительные силы будут направлены туда, сообщили SIA.RU в администрации области.

На заседании оперативного штаба глава Приангарья подчеркнул, что значительная часть региона – более 400 населенных пунктов – продолжает оставаться в зоне задымления.

На утро 9 августа в Иркутской области было зарегистрировано 30 пожаров на землях лесного фонда, на общей площади 123 тысячи 384 га. Из них удалось локализовать пять пожаров, два пожара были ликвидированы в течении 9 августа. Сейчас продолжают действовать 23 пожара в Катангском и Куйтунском районах, там установилась сухая и ветреная погода.

Напомним, с 6 августа на территории семи районов Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. В лесу запрещена любая хозяйственная и заготовительная деятельность.