Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия 2021 года достигла 38 млрд рублей

Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года. Чистая прибыль группы «Открытие» по МСФО увеличилась в 2,6 раз до 38 млрд рублей, рентабельность капитала составила 19%.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» с начала 2021 года увеличились на 6% до 3 684 млрд рублей. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2 552 млрд рублей, или 69% от активов группы.

В структуре активов доля кредитного портфеля увеличилась с 46% до 49% или 1 787 млрд рублей за вычетом резервов. Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32% от совокупных активов группы или 1167 млрд рублей.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 11% до 1 900 млрд рублей.

Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 4% и составил 1 075 млрд рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 16% до 175 млрд рублей, розничный — на 23% до 650 млрд рублей.

Объем выдач кредитов корпоративным клиентам за первое полугодие 2021 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 590 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса — на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 81 млрд рублей, розничным клиентам — на 52% до 166 млрд рублей.

По итогам первых шести месяцев года банк «Открытие» вошел в топ-3 российских банков по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки, согласно данным ДОМ.РФ и Frank RG. По состоянию на 30 июня 2021 года доля ипотеки в кредитном портфеле физических лиц составила 46%, доля потребительского кредитования — 36%.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 66% от обязательств группы и увеличились в первом полугодии 2021 года на 6% до 2086 млрд рублей. Средства физических лиц составляют 53% от общего объема средств клиентов, или 1 103 млрд рублей. На долю юридических лиц приходится 47%, или 983 млрд рублей (рост на 12% по итогам первого полугодия 2021 года). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 54% от общего объема средств клиентов.

Рентабельность капитала (ROTE) за 6 месяцев 2021 года увеличилась до 18,9% с 8,3% за аналогичный период прошлого года благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов. Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 30 июня 14,5%.

Михаил Задорнов, президент — председатель правления банка «Открытие»:

«За 6 месяцев 2021 года группа „Открытие“ получила чистую прибыль в размере 38 млрд рублей. Это стало рекордным полугодовым результатом за всю новую историю группы. Рентабельность капитала группы по итогам первого полугодия составила 19%.

Такие показатели достигнуты благодаря росту основного банковского бизнеса группы и стабильных банковских доходов, увеличившихся на 39% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В результате доля стабильных доходов в структуре доходов группы превысила 70%. Положительное влияние на результаты оказало снижение стоимости риска на фоне сохранения стабильного качества кредитного портфеля и высокого уровня покрытия портфеля резервами.

Основной драйвер расширения банковского бизнеса группы — увеличение розничного кредитного портфеля на 23% и заметный рост кредитов малому и среднему бизнесу.

Эффективность бизнеса тоже заметно выросла. Мы добились ощутимого снижения отношения операционных расходов к операционным доходам, поскольку группа продолжает цифровизацию бизнеса и расширяет линейку технологичных продуктов и сервисов. В этом году мы запустили ряд новых цифровых решений, например, голосового помощника для предпринимателей и несколько новых онлайн-сервисов».

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2021 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.