Еще 28 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах модно увидеть вывеску «Совкомбанк». В данных офисах для клиентов банка Восточный доступны все привычные операции.
С 9 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Абакан, ул. Чертыгашева, д.79
- г. Иркутск, ул. С. Разина, д. 12
- г. Киров, ул. Ленина, д. 92
- г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 33
С 10 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Воронеж, ул. Брусилова, д. 3
- г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 19, пом. 13
- г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 55, пом. 188
- г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 12
С 11 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Абакан, ул. Пушкина, д. 58, пом. 65Н
- г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 15
- г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 23
- г. Великие Луки, пр. Юрия Гагарина, д. 50, пом. 1004
- г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 317
- г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.2, пом. 1003
- г. Ленск, ул. Пролетарская, д. 17, пом. 2
- г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 26/2, пом. 1
- г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 27, корп. 1, пом. 1Н
С 12 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 2
- г. Пермь, ул. Крупской, д. 38
- г. Санкт–Петербург, пр. Ленина, д. 79, лит. А, пом. 9Н
- г. Свободный, ул. Карла Маркса, д. 23, пом. 21-22
- г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 23
- г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 11
С 13 августа офисы, расположенные по адресам:
- г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 29
- г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, д. 13, пом. 209
- г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 31, пом. 4
- г. Серпухов, ул. Советская, д. 64
- пгт. Шушенское, микрорайон 2, д. 22, пом. 121
Ранее 173 офиса банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.