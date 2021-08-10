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Еще 28 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах модно увидеть вывеску «Совкомбанк». В данных офисах для клиентов банка Восточный доступны все привычные операции.

С 9 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Абакан, ул. Чертыгашева, д.79
  • г. Иркутск, ул. С. Разина, д. 12
  • г. Киров, ул. Ленина, д. 92 
  • г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 33

С 10 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Воронеж, ул. Брусилова, д. 3
  • г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 19, пом. 13
  • г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 55, пом. 188
  • г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 12

С 11 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Абакан, ул. Пушкина, д. 58, пом. 65Н
  • г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 15
  • г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 23
  • г. Великие Луки, пр. Юрия Гагарина, д. 50, пом. 1004
  • г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 317
  • г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.2, пом. 1003
  • г. Ленск, ул. Пролетарская, д. 17, пом. 2
  • г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 26/2, пом. 1
  • г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 27, корп. 1, пом. 1Н

С 12 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 2
  • г. Пермь, ул. Крупской, д. 38
  • г. Санкт–Петербург, пр. Ленина, д. 79, лит. А, пом. 9Н
  • г. Свободный, ул. Карла Маркса, д. 23, пом. 21-22
  • г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 23
  • г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 11

С 13 августа офисы, расположенные по адресам:

  • г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 29
  • г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, д. 13, пом. 209
  • г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 31, пом. 4
  • г. Серпухов, ул. Советская, д. 64
  • пгт. Шушенское, микрорайон 2, д. 22, пом. 121

Ранее 173 офиса банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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