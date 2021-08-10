Еще 28 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах модно увидеть вывеску «Совкомбанк». В данных офисах для клиентов банка Восточный доступны все привычные операции.

С 9 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Абакан, ул. Чертыгашева, д.79

г. Иркутск, ул. С. Разина, д. 12

г. Киров, ул. Ленина, д. 92

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 33

С 10 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Воронеж, ул. Брусилова, д. 3

г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 19, пом. 13

г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 55, пом. 188

г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 12

С 11 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Абакан, ул. Пушкина, д. 58, пом. 65Н

г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 15

г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 23

г. Великие Луки, пр. Юрия Гагарина, д. 50, пом. 1004

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 317

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.2, пом. 1003

г. Ленск, ул. Пролетарская, д. 17, пом. 2

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 26/2, пом. 1

г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 27, корп. 1, пом. 1Н

С 12 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 2

г. Пермь, ул. Крупской, д. 38

г. Санкт–Петербург, пр. Ленина, д. 79, лит. А, пом. 9Н

г. Свободный, ул. Карла Маркса, д. 23, пом. 21-22

г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 23

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 11

С 13 августа офисы, расположенные по адресам:

г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 29

г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, д. 13, пом. 209

г. Железногорск-Илимский, квартал 3, д. 31, пом. 4

г. Серпухов, ул. Советская, д. 64

пгт. Шушенское, микрорайон 2, д. 22, пом. 121

Ранее 173 офиса банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.