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Россельхозбанк повысил ставки по накопительному счету «Моя выгода»

Со 2 августа 2021 года Россельхозбанк повышает ставки по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» на 1,5 п.п. Максимальная ставка по счету возрастет до 6,5% годовых.

Теперь при первоначальном взносе устанавливается процентная ставка 4% годовых, далее ставка растет до 6,5% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет, увеличивая его доходность.

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«Мы видим продолжающийся рост спроса на накопительные счета, поскольку они по-прежнему являются удобным и гибким инструментом для пополнения и управления своими сбережениями. Объем средств, размещенных на таких счетах, за первое полугодие текущего года повысился на 20%. Ожидаем, что этот рост продолжится, особенно с учетом повышения доходности по накопительному счету «Моя выгода», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Открыть и пополнять счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ на любую сумму, а количество дополнительных взносов не ограничено.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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