Игорь Кобзев: За каждого туриста нужно бороться

Основные вопросы, связанные с разработкой Государственной программы Иркутской области «Развитие туризма» на 2022-2026 гг., а также с созданием туристических объектов, которые планируется развивать в первую очередь, обсудили во время заседания Координационного совета, которое состоялось под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– Необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон, чтобы развивать действующие и создавать новые региональные, межрегиональные и международные туристические продукты в Иркутской области. За каждого туриста нужно бороться, – сказал губернатор Игорь Кобзев.



Глава региона подчеркнул, в июле было подписано соглашение с АО «Корпорация Туризм.РФ», предусматривающее реализацию в Иркутской области крупных инвестиционных проектов по развитию туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, что фактически послужило стартом в регионе Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На заседании Координационного совета были определены инвестиционные проекты и основные перспективные туристические объекты, разработка которых позволит дать быстрый результат. В первую очередь это проект развития исторического центра Иркутска «Иркутские кварталы» и создание туристического музейного комплекса международного уровня «Глазковский некрополь». Рассматривается возможность создания городской инвестиционно-коммерческой зоны в архитектурно-этнографическом комплексе «Тальцы», дальнейшая реализация проекта туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в Байкальске. Совместно с ОАО «РЖД» разрабатывается концепция развития Кругобайкальской железной дороги и Порта Байкал.



Результатом масштабной работы должно стать увеличение туристического потока до 3 млн человек к 2026 году, а также создание более 29 тысяч рабочих мест и увеличение доли туризма в ВРП до 1,5%.

Координационный совет по развитию туризма при Правительстве Иркутской области возобновил свою работу в прошлом году, также в центре «Мой бизнес» начал работать маркетинговый центр. Совместно с Федеральным агентством по туризму и Правительством Республики Бурятии проведена работа по укреплению межрегионального сотрудничества и усилению роли туризма в макротерритории Байкал.