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Сотрудники РУСАЛа высадили возле здания Медицинского центра помощи и спасения в Шелехове более 800 саженцев

Поднять настроение врачам и пациентам Медицинского центра, который был построен в прошлом году по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски, решили сотрудники шелеховской промплощадки РУСАЛа. Они высадили возле госпиталя более 800 саженцев. Территорию украсили кусты белого дёрена, багульника, древовидного карагана и другие растения, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

<p>Фото: Евгений Козырев </p>

Фото: Евгений Козырев 

«Сотрудники Иркутского алюминиевого завода вместе с генеральным директором Евгением Рапацевичем в свой обеденный перерыв приехали к медцентру, чтобы высадить деревья и кустарникикоторые будут радовать жителей города и поднимать настроение пациентам госпиталяКогда мы высаживаем растения, то рассчитываем, что они будут выделять кислород, удерживать пыль и вредные вещества, а также снижать уровень шума. Все это очень важно для тех, кто борется с коронавирусом», – Алексей Тенигин, директор по экологии Иркутского алюминиевого завода.

<p>Фото: Евгений Козырев </p>

Фото: Евгений Козырев 

В посадке также приняли участие сотрудники предприятий ООО «СУАЛ-ПМ»ЗАО «Кремний»ООО «ИСО», Профсоюзная организация, представители Молодежного и Рабочего советов шелеховской промплощадки РУСАЛа 

«Персонал и пациенты нашего госпиталя благодарят общественного деятеля Олега Владимировича Дерипаску за построенный многофункциональный центр, в котором очень комфортно работатьСпасибо сотрудникам промплощадки РУСАЛа за то, что озеленяют территорию нашего медцентра, тем самым поднимая настроение и нам, и пациентам», – Елена Коршунова, старшая медсестра Медицинского центра помощи и спасения в Шелехове.

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Фото: Евгений Козырев 

Напомним, Медицинский центр помощи и спасения в Шелехове был построен по инициативе общественного деятеля Олега ДерипаскиС момента открытия здесь вылечили от коронавируса уже более 2000 пациентов.

 


<p>Фото: Евгений Козырев </p> <p>Фото: Евгений Козырев </p> <p>Фото: Евгений Козырев </p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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