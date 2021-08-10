En+ Group реконструирует лыжный комплекс в Дивногорске

Производитель сообщил SIA.RU о начале реконструкции лыжного комплекса на территории Дивногорского техникума лесных технологий в Красноярском крае в рамках проекта «На лыжи!». Компания модернизирует беговые лыжные трассы и зону старта, построит новые инфраструктурные объекты и проведет комплексное благоустройство территории базы. Размер инвестиций в проект составит около 30 млн рублей.

Предусмотрено расширение трасс длиной 3 и 5 км, организация ограждений и системы навигации. На лыжной трассе протяженностью 1 км будет уложено асфальтобетонное покрытие для велосипедных прогулок в теплое время года, а также создана система освещения, подготовительные работы по установке которой уже завершены. На площадке появится судейский штаб – двухэтажное здание, в котором разместятся медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, душевые, комнаты хранения инвентаря и судейская. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на осенне-зимний период 2021 года.

«Реконструкция лыжных трасс в Дивногорске пройдет в рамках программы «На лыжи!», цель которой – популяризация спорта в регионах. В прошлом году мы построили новую лыжную базу в Тулуне, в этом году, помимо Дивногорска, появится лыжная база в Нижнеудинске. Программа работает с 2016 года, модернизация лыжной инфраструктуры – лишь одно из ее направлений. У нас большие планы по развитию лыжного спорта в городах, где присутствуют предприятия компании. Мы, как и прежде, будем оснащать лыжные базы первоклассным оборудованием, включая ратраки для подготовки трасс, продолжит работу наша программа частных стипендий для тренеров. Надеемся, в будущем году пандемия пойдет на спад, и мы сможем провести традиционное межрегиональное первенство «На лыжи!», – Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group.

В 2021 году завершился пятый сезон проекта, в течение которого Группа на регулярной основе передавала спортивный инвентарь и оборудование лыжным базам и спортивным школам в Ангарске, Тулуне, Дивногорске и Братске. В рамках этой программы ежегодно проводится одноименное первенство для молодых лыжников, спортивные праздники и другие мероприятия. В сезоне 2020/21 в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек. En+ Group также инвестирует в программы повышения квалификации тренеров, а с 2019 года проводит конкурс «Лучший лыжный тренер года», победители которого поощряются стипендиями в размере 90 тыс. рублей. Инициатором поддержки массового лыжного спорта является основатель En+ Олег Дерипаска, который сам увлекается лыжами, а с 2016 года поддерживает программу популяризации «На лыжи!».

Компания En+ Group в рамках реализации проекта «На лыжи!» в Иркутской области полностью модернизировала ЛБК «Ангарский», за это время число его посетителей выросло примерно на треть. Закупила для лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» оборудование для улучшения инфраструктуры объекта и повышения качества занятий спортсменов на стадионе. В конце прошлого года поступили снегоход с прицепным оборудованием Yamaha VK540 V, многофункциональный укладчик лыжных трасс, а также тридцать биатлонных матов для спортсменов. Благодаря лыжному проекту En+ Group в Тулуне построена лыжная база и закуплено необходимое спортивное оборудование – снегоход Stels 600S ЕРМАК, а также 70 комплектов австрийских лыж с креплениями, ботинками и лыжными палками, 20 из которых профессионального уровня.