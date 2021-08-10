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Школьники Иркутской области начнут год в штатном режиме

Вопрос о проведении линеек пока рассматривается.

«Понятно, что родителей школьников интересовал вопрос о начале учебного года. Ребята пойдут в школу, но по проведению праздничных линеек окончательно решение пока не принято. Будем смотреть ситуацию с заболеваемостью», – рассказал губернатор региона Игорь Кобзев во время прямого эфира.

Напомним, что недавно изменения внесли в указ губернатора: разрешена деятельность детских развлекательных центров, возобновляется проведение профилактических медосмотров и диспансеризации. В правительстве говорят о стабилизации ситуации с инфекцией.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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