Защитную дамбу возвели в Иркутске

В связи со значительным ростом уровня реки Иркут на улице Пляжной в поселке имени Горького в Иркутске минувшей ночью возвели защитную дамбу. Пресс-служба мэрии сообщает, что была угроза подтопления домов. На обустройства вала около 300 метров в длину и 70 см высотой потребовалось 70 тонн отсева и 310 тонн грунта. Однако сейчас уровень воды начал снижаться.

– По поручению мэра Руслана Болотова ночью в районе береговой линии дежурили спасатели МКУ г. Иркутска «Безопасный город». Сотрудники МУП «ИркутскАвтодор» обустроили вал вдоль дороги по улице Пляжная. Ситуацию держим на контроле, – подчеркнул первый заместитель мэра Андрей Южаков.

Ночью на месте работы контролировала заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом Наталья Цибанова.

– Мы находимся на постоянной связи с жителями. Отрабатываем все вопросы в оперативном режиме. Оказываем необходимую помощь. Сейчас началось понижение уровня реки. При этом превентивные меры, в случае если вода вновь будет повышаться, выполнены, – отметила Наталья Цибанова.

По состоянию на 9 августа, на Иркуте снижение составило 25 см. Уровень реки сейчас составляет 210 см при критической отметке 320. Уровень Ушаковки на 9 августа составляет 134 см при критической отметке 339. Уровень Ангары за сутки не изменился.