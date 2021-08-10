В Бурятии планируют построить центр долголетия

В Бурятии планируется реализация инвестиционного проекта по созданию центра активного долголетия в рамках поддержки программ Корпорации развития Дальнего Востока. Объект социального обслуживания рассчитан на 100 мест и будет располагаться в районе пос. Энергетик в Улан-Удэ. Предполагается две очереди строительства с вводом в эксплуатацию первой части в 2022 году и второй части – в 2028 году. Общая стоимость проекта оценивается в 277,3 млн. рублей, сообщает фонд регионального развития.

С 2020 года Бурятия вошла в число 18 пилотных регионов, реализующих проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Пилотный проект реализуется в рамках Национального проекта «Демография».

– Для увеличения продолжительности жизни населения необходимо внедрение новых форм медицинского, социального ухода и патронажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологический и физический статус пожилых граждан, а также улучшить качество их жизни вне зависимости от места проживания, – рассказал директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.

По словам экспертов, работа центра призвана уменьшить социальную изоляцию и одиночество пожилых людей и инвалидов, а также обеспечивать социально-оздоровительные запросы людей, имеющих трудности в их самостоятельной реализации.