Новости

В Иркутской области привито 21,8% населения

В Иркутской области на 9 августа привито первым компонентом вакцины более 519 тысяч человек, это составляет 21,8% населения области. Двумя компонентами – более 430 тысяч человек.Такие данные озвучены министерством здравоохранения Иркутской области во время прямого эфира.

Между медучреждениями распределено свыше 31 тыс. доз вакцины «Спутник V», 10 тыс. доз «ЭпиВакКорона» и 44 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации.

Иркутская область отстает по темпам вакцинации от общероссийских. В России, по данным на 10 августа, привито 38,8 млн человек, что составляет 26,6% населения страны.

Читайте также:

От коронавируса лечатся более 15 тысяч жителей Иркутской области
10 августа 2021
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области стабилизируется
10 августа 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
От коронавируса лечатся более 15 тысяч жителей Иркутской области
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области стабилизируется
Коечный фонд сокращают в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании