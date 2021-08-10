В Иркутской области привито 21,8% населения

В Иркутской области на 9 августа привито первым компонентом вакцины более 519 тысяч человек, это составляет 21,8% населения области. Двумя компонентами – более 430 тысяч человек.Такие данные озвучены министерством здравоохранения Иркутской области во время прямого эфира.

Между медучреждениями распределено свыше 31 тыс. доз вакцины «Спутник V», 10 тыс. доз «ЭпиВакКорона» и 44 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации.

Иркутская область отстает по темпам вакцинации от общероссийских. В России, по данным на 10 августа, привито 38,8 млн человек, что составляет 26,6% населения страны.