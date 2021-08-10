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Коечный фонд сокращают в Иркутской области

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В больницах возобновляют плановый прием.

Решение связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе.

«Ситуация в регионе стабилизируется, мы начали сокращать коечный фонд. Принятые меры уже доказали свою эффективность, и, надеюсь, позволят нам справиться с этой ситуацией», – пишет губернатор Игорь на своей странице в Инстаграм.

«В медучреждениях лечение сейчас проходят 4,2 тысячи человек, амбулаторно – 18 тысяч заболевших. При пике заболеваемости количество только амбулаторных больных достигало 30 тысяч человек», – добавил глава минздрава области Яков Сандаков во время прямого эфира.

Напомним, что недавно изменения внесли в указ губернатора: разрешена деятельность детских развлекательных центров, возобновляется проведение профилактических медосмотров и диспансеризации. В правительстве говорят о стабилизации ситуации с инфекцией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области стабилизируется
Коечный фонд сокращают в Иркутской области
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