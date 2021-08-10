Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области стабилизируется

Правительство региона говорит о выходе на плато, сокращает коечный фонд и возобновляют плановый прием пациентов.

«Ситуация в регионе стабилизируется, мы начали сокращать коечный фонд. Принятые меры уже доказали свою эффективность, и, надеюсь, позволят нам справиться с этой ситуацией», – пишет губернатор Игорь на своей странице в Инстаграм.

К выходу в штатный режим готовится больница №10. В течение недели власти примут решение о прекращении госпитализации в областную больницу, как главный ковидный центр региона.

«Снижение безусловно есть, это по цифрам заболеваемости, конечно, плато, но число пациентов на амбулаторном этапе пока не дает нам поводов расслабиться», – рассказал глава минздрава области Яков Сандаков во время прямого эфира.

По словам министра, область готовится к постоянному притоку больных коронавирусом. Оперативная группа прорабатывает вопрос постоянно режима работы с пациентами.