В Усолье-Сибирском ликвидировали 9 из 12 опасных скважин

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») ликвидировал девять из двенадцати опасных скважин рассолопромысла на площадке бывшего «Химпрома» в г. Усолье-Сибирское в Иркутской области. Работы по ликвидации трех оставшихся скважин планируется завершить в сентябре 2021 года, а к 2024 году площадка будет приведена в безопасное состояние для создания на ней новых производств.

Напомним, эта задача входит в число первоочередных мер по ликвидации наиболее сложных объектов на данной территории. Уже выполнено перезатаривание 17 аварийных емкостей с химическими веществами, ликвидация подземной нефтяной линзы вблизи Ангары, установлена противофильтрационная завеса и локальные очистные сооружения для ликвидации угрозы залпового выброса нефтепродуктов в бассейн реки. Завершен демонтаж наземной части и фундаментов цеха ртутного электролиза, по периметру здания установлена противофильтрационная завеса. Проводятся подготовительные работы к демеркуризации демонтированных строительных конструкций.

Помимо первоочередных работ осуществляется разработка проекта рекультивации промышленной площадки на основе проведенных инженерных изысканий.

Напомним, что распоряжением Правительства РФ единым исполнителем работ на промышленной площадке усольского «Химпрома» определено предприятие Госкорпорации «Росатом» – ФГУП «Федеральный экологический оператор».