От коронавируса лечатся более 15 тысяч жителей Иркутской области

Число зараженных с начала пандемии приближается к 90 тысячам.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области на 10 августа. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 268 людей, скончались от инфекции – 32. Дневной прирост уже несколько недель держится на уровне ~ 400.

Несмотря на высокие показатели в правительстве региона сообщают о выходе на плато заболеваемости, возобновляют плановый прием больных и сокращают коечный фонд.