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От коронавируса лечатся более 15 тысяч жителей Иркутской области

Число зараженных с начала пандемии приближается к 90 тысячам.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области на 10 августа. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 268 людей, скончались от инфекции – 32. Дневной прирост уже несколько недель держится на уровне ~ 400.

Несмотря на высокие показатели в правительстве региона сообщают о выходе на плато заболеваемости, возобновляют плановый прием больных и сокращают коечный фонд.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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От коронавируса лечатся более 15 тысяч жителей Иркутской области
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области стабилизируется
Коечный фонд сокращают в Иркутской области
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