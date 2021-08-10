Названы причины отказов компаний Иркутской области соискателям

Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix провели анализ (есть у SIA.RU) активности рекрутеров в Talantix и выяснили самые распространенные критерии отказов работодателей в принятии на работу соискателей по итогам собеседований и причины несостоявшегося трудоустройства.

Иркутская область

Чаще всего работодатели Иркутской области отказывают соискателям в трудоустройстве из-за неподходящей квалификации и навыков (53%). Эту причину отказов чаще озвучивают соискателям, ищущим работу в спортивных клубах, салонах красоты, консультировании, а также юристам и рабочим.

На втором месте, по данным Talantix, в Иркутской области такая причина отказов, как несоответствие личных качеств кандидата корпоративной культуре (cultural & personal fit), на ее долю приходится 20,9% отказов. Любопытно, что вес этого критерия в регионе выше, чем в среднем по России (15,3% и третье место). Чаще всего из-за этого фактора отказывают кандидатам компании-работодатели, ведущие бизнес в электронно-вычислительной, оптической, контрольно-измерительной технике и радиоэлектронике, а также розничные сети, производители мясной продукции, табака и разработчики программного обеспечения. На третьем месте такая причина непринятия на работу как контрофер (конкурирующее предложение от текущего работодателя). 9,8% случаев причиной отказа приходится на гостинг (невыход кандидата на связь или на работу даже после принятия оффера).

Любопытно, что несоответствие зарплатных ожиданий кандидата предлагаемой вакансии становится причиной отказа в приеме на работу лишь в 4,6% случаев, хотя именно завышенные зарплатные ожидания соискателей являются самой распространенной причиной отказов при приеме на работу в России – 1 место и 28,3%.

Реже всего, по данным Talantix, соискателям отказывают после проверки службы безопасности (0,2%). Пол, возраст и национальность кандидата не оказывают существенного влияния на выбор работодателей Иркутской области.

Россия

В I полугодии 2021 года причиной-лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121,5 тыс. отказов или почти каждая третья причина отказа), отсутствие требуемых навыков и квалификации (91,3 тыс. или каждая пятая причина), а также несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре (65,5 тыс. или каждая шестая причина). Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками – из-за пола, возраста, национальности – замыкают топ-10 самых распространенных причин.

Дефицит кадров и обострившаяся конкуренция за персонал подтверждаются положительной динамикой отказов от трудоустройства со стороны самих кандидатов. Так, число случаев принятия контроффера от своего текущего работодателя выросло почти в 1,5 раза во втором квартале по сравнению с первым, а случаи гостинга участились на 64%.

«Функционал облачной CRM Talantix позволяет рекрутерам отслеживать и комментировать с любым режимом видимости весь путь кандидата – от отклика до выхода на работу. Указание причины отказа кандидату – важный параметр не только для формирования кадрового резерва, но и ценный ресурс для анализа всей воронки найма компании, – отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix. – С одной стороны, есть отказы, основанные на профессиональном мнении HR-специалистов (например, несоответствие корпкультре или недостаточная квалификация, навыки), с другой – есть целая группа независящих от конкретного рекрутера причин отказов (например, несоответствие по зарплате, половозрастные критерии или проверка СБ). Регулярная аналитика причин отказов, которая выгружается в Talantix в пару кликов, позволяет и HR-подразделению, и бизнес-заказчикам в компании-работодателе своевременно определять «слабые места» в рекрутинге, видеть и регулировать баланс между действительно профессионально обоснованными отказами и теми, которые основаны на стереотипах того или иного участника процесса найма в компании. Особо отмечу, что рекрутеры, заинтересованные в качественном анализе своей работы, почти в 100% случаев при работе с кандидатом в Talantix, указывают реальную причину отказа».

«Совокупность целого ряда внешних факторов – от демографической ямы до пандемии – образовали на рынке труда ситуацию «идеального шторма», с наиболее сильным негативным эффектом на разбалансировку спроса и предложения, – говорит Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru. – В течение семи месяцев 2021 года подряд мы наблюдаем снижение конкуренции среди соискателей за рабочее место, которая в июле в среднем по рынку труда опустилась до четырех человек на одну вакансию, также фиксируем снижение таких показателей настроений соискателей как критичность трудоустройства, готовность уступать по зарплате и рост уверенности в поиске работы. Неудивительно, что в текущей ситуации такие причины несостоявшегося трудоустройства со стороны соискателей, как принятие контроффера и гостинг, занимают не только центральное положение в рейтинге, но, что самое неприятное для HR, имеют тенденцию к стремительному росту».