Студент из Ангарска перевел мошенникам полмиллиона рублей

Они предназначались на ведение научной деятельности, рассказали SIA.RU В ГУ МВД Иркутской области.

Звонок от мошенников поступил 5 августа. Незнакомец, представившийся сотрудником банка, сообщил, что на лицевые счета молодого человека поступают заявки на одобрение кредитов и регистрации на стороннем ресурсе, а также, что с его банковских карт списаны денежные средства. На телефон молодого человека пришла подтверждающая этот факт смс. Ангарчанин немедленно проверил баланс своего счета, но с ним оказалось все в порядке.

Вскоре ему поступил новый звонок – мошенник, представившийся сотрудником полиции, сказал, что со счетами студента происходит подозрительная активность и убедил молодого человека, что находящиеся на них денежные средства нужно срочно перевести на «безопасный счет», при этом держа все обстоятельства совершаемого перевода в тайне от друзей, и знакомых.

Также он убедил ангарчанина купить новый телефон с функцией NFC для осуществления переводов, заявив, что он останется у студента после всего случившегося в качестве компенсации, так как «утечка сведений произошла по вине сотрудников банка». Под давлением мошенников молодой человек перевел на указанные злоумышленниками счета почти полмиллиона рублей, которые предназначались на ведение им научной деятельности.

Правоохранителями по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.